Чернигов утром 12 марта остался без электричества, газа, воды и отопления, но работают бригады облэнерго, "Черниговгаза" и водоканала. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус.

Самая главная проблема - вода. Город постоянно обстреливают, многочисленные ракетные и авиаудары. Враг стреляет не по военным объектам. Все авиаудары были направлены на объекты гражданской инфраструктуры и на жилые дома, жизни наших жителей. Если брать всю область, то в Чернигове самая критическая ситуация. Уехать из Чернигова крайне тяжело.

Сегодня оккупанты нанесли удар по гостинице "Украина". Чаус показал разрушенный отель, который был одной из визиток Чернигова.

Отеля больше нет, но Украина есть.

По словам губернатора, есть проблемы с мобильной связью и перебои интернетом.