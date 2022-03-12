Силы ПВО сбили еще один Су-34 оккупантов [ Редактировать ]
Силы ПВО сбили еще один Су-34 российских оккупантов. Об этом сообщает 1-я отдельная танковая Сиверская бригада.
Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.
по теме
Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет над Украиной. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады заявили, что сбили еще один вражеский Су-25
В районе Попасной Луганской области сбили вражеский истребитель Су-30 (фото, видео)
Владимир Путин и Александр Лукашенко спланировали вооруженную провокацию против народа Беларуси, с целью оправдать втягивание Беларуси в войну против Украины
За сутки оккупанты потеряли 266 солдат, 18 танков и 60 бронированных машин - Генштаб
Украинские военнослужащие захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет $14 миллионов