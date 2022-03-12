Силы ПВО сбили еще один Су-34 оккупантов

Силы ПВО сбили еще один Су-34 российских оккупантов. Об этом сообщает 1-я отдельная танковая Сиверская бригада.

Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.

Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.