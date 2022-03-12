Оккупанты потеряли в Украине более 12 тыс. человек и 362 танка [ Редактировать ]
Российские оккупанты в ходе вторжения в Украину потеряли более 12 тыс. человек, 362 танка и 58 самолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тыс. человек,
- танков - 362 ед,
- ББМ - 1205 ед,
- артиллерийских систем - 135 ед,
- РСЗО - 62 ед,
- средства ПВО - 33 ед,
- самолетов - 58 ед,
- вертолетов - 83 ед,
- автомобильной техники - 585 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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