Google добавит уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android [ Редактировать ]
Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех смартфонов на ОС Android в Украине. Об этом сообщается в блоге Google.
К сожалению, миллионы людей в Украине сейчас полагаются на оповещения об авиаударах, чтобы попытаться добраться до безопасного места. По просьбе и при содействии правительства Украины мы приступили к внедрению системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине.
Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях, пояснил вице-президент по инженерии Android Дэйв Бьорк.
Внедрять обновления начали 11 марта - украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.
Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждения.
"Мы все видели фотографии разворачивающейся в Украине гуманитарной катастрофы. Чтобы помочь растущему количеству беженцев в регионе, мы разрабатываем способы, чтобы предприятия обозначали, если они предоставляют услуги беженцам.
Начиная с сегодняшнего дня, владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указывать в профиле своей компании, предлагают ли они бесплатное или льготное проживание для беженцев. А местные предприятия могут размещать уведомления в профиле своей компании в Поиске и на Картах, чтобы предлагать различные услуги и помощь беженцам из Украины", - добавили в Google.
Напомним, что Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев.
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