СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских (видео) [ Редактировать ]
СБУ перехватила разговоры оккупантов. Из них становится понятно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданское население.
Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов - несравнимы.
Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек. Это заставляет оккупантов показать свое истинное лицо "миротворцев".
Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех ху...рить, всех подряд: гражданские, дети не дети... всех ху...рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили.
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