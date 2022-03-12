СБУ перехватила разговоры оккупантов. Из них становится понятно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданское население.

Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов - несравнимы.

Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек. Это заставляет оккупантов показать свое истинное лицо "миротворцев".