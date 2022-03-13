Оккупанты попытаются захватить левый берег Киева - Генштаб [ Редактировать ]
Уничтоженная техника оккупантов
На направлении Бровары - Борисполь российские оккупанты блокируют трассу Е95, продолжают перегруппировку войск, пополнение запасов и ведение разведки. Об этом сообщает Генштаб в оперативной сводке на 12:00.
- К востоку от Киева противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева.
- На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь продолжаются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении.
- На Полесском направлении противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Беларуси в районе Куличихи, в 17 км от границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники.
- На Северском направлении противник удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.
- На Слобожанском направлении враг определенным составом сил осуществляет удержание позиций в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. Продолжается формирование дополнительных подразделений, осуществляется перегруппировка войск с целью блокирования Харькова и захвата города Изюм. Активные наступательные действия не отмечены, за исключением города Изюм, где противник пытается овладеть населенным пунктом.
- На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.
- При поддержке армейской авиации враг пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах.
- Оккупанты оказывают огневое давление по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окраинами населенного пункта Рубежное.
- В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но были остановлены.
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