Сгорел дом многодетного священника Киевской епархии УПЦ [ Редактировать ]
Во время боевых действий в Гостомеле Киевской области сгорел дом, где проживала семья клирика Киевской епархии Украинской Православной Церкви иерея Андрея Муляра. Об этом сообщает издание "Православная жизнь".
Как сказано на странице священника в социальной сети Facebook, сначала от взрывов вылетели окна, потом начал сыпаться дом, затем родители с шестью детьми спустились в подвал, где провели несколько дней без воды, еды и средств коммуникации.
Друзья и близкие делали все возможное, чтобы помочь семье отца Андрея выбраться из зоны обстрела. И к вечеру 12 марта 2022 года священник вышел на связь.
Дорогие наши... не передать словами, как мы благодарны вам за ваши молитвы, за ваши поиски и попытки извлечь нас из того ада! Это были страшные две недели жизни, но Господь был с нами рядом по вашим молитвам. У нас больше нет дома, квартира сгорела вместе со всеми вещами. Часть жизни - 15 лет - остались в Гостомеле. Но мы знаем, что Господь не оставит. Будет что-то другое, и это будет наша новая история.
Теперь отцу Андрею, матушке Марии и их детям очень нужна финансовая помощь.
Номер банковской карты: 5457082229933622. Получатель: Муляр Андрей Михайлович.
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