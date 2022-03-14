На Киевом сбили крылатую ракету, ее фрагменты упали на Куреневку (фото) [ Редактировать ]
Над Киевом сбили крылатую ракету. Ее остатки упали в районе Куреневки. Судя по фото, окон лишились несколько многоквартирных домов, уничтожен троллейбус. О жертвах пока не сообщается.
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