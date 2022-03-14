В Киеве в результате падения обломков вражеской ракеты на Куреневке один человек погиб. Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Виталий Кличко.

"Буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двух раненых забрала скорая", - написал он.

По его словам также был полностью уничтожен троллейбус. Пассажиров в нем не было.

"Повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады скорой работают на месте", - добавил Кличко.

Напомним, сегодня в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.