После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь. Однако, президент Украины Владимир Зеленский призвал не расслабляться.

"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь оккупанту. Это плачевно, но мы не имеем права расслабиться", - заявил президент.