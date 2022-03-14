"Враг уже не знает где искать резервы": Зеленский о российских войсках [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
После многочисленных потерь, российские войска уже не знают где искать резервы или же помощь. Однако, президент Украины Владимир Зеленский призвал не расслабляться.
"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь оккупанту. Это плачевно, но мы не имеем права расслабиться", - заявил президент.
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