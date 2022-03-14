В результате удара по телевышке под Ривне погибли 9 человек, еще 9 ранены [ Редактировать ]
В результате российского авиаудара по телевышке в Антопиле Ривненской области погибло 9 человек, еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей.
А также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.
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