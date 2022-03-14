В Ривненской области разбомбили телевышку [ Редактировать ]
В Ривненской области в результате авиаудара повреждена телевышка. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Коваль.
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