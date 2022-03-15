Світові зірки підтримують Україну та жертвують мільйони доларів для армії [ Редактировать ]
Світ підтримує Україну. Голлівудські зірки - актори, співаки, письменники - вносять мільйони доларів пожертв для армії і громадян.
Зі своїх акаунтів закликають допомагати українцям, поширюють сторінки фондів і рахунки, куди можна перекинути гроші. Хто та як уже нас підтримав - дивіться далі.
по теме
Тина Кароль в Instagram Stories высказалась об украинских артистах, которые гастролировали в России
Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская обратилась к украинцам
Маша Ефросинина записала новое обращение к россиянам и призвала их выходить на главные площади своих городов против войны
Российская группа "Мумий Тролль" объявила о том, что прекращает концертную деятельность из-за вторжения России в Украину.
Русские актеры, находящиеся в Украине под обстрелами, рассказали всю правду, что тут происходит на самом деле в нашей стране