Служба безопасности Украины задержала хакера, обеспечивавшего российским оккупантам мобильную связь в Украине.

С помощью коллаборанта враг:

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

За один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время предатель задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Ранее "Подробности" написали о том, какие операторы дают украинцам бесплатные звонки и интернет.