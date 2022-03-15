СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь (фото) [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала хакера, обеспечивавшего российским оккупантам мобильную связь в Украине.
С помощью коллаборанта враг:
- анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
- рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
- передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.
За один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии.
В настоящее время предатель задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
Ранее "Подробности" написали о том, какие операторы дают украинцам бесплатные звонки и интернет.
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