"Роскомнадзор" прикриє соціальну мережу вже з цього понеділка.

Росіяни збирають підписи на петицію до путіна та пропонують розпустити думу. Усе через... ні, не напад на Україну, а блокування Інстаграм.

"Роскомнадзор" прикриє соціальну мережу вже з цього понеділка. І на таке рішення влади російське суспільство відреагувало гостро, навіть активніше, ніж на закриття ІКЕА. Більше - дивіться далі.