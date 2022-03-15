Росіяни збирають підписи на петицію до путіна, щоб розпустити думу через блокування Instagram [ Редактировать ]
Росіяни збирають підписи на петицію до путіна та пропонують розпустити думу. Усе через... ні, не напад на Україну, а блокування Інстаграм.
"Роскомнадзор" прикриє соціальну мережу вже з цього понеділка. І на таке рішення влади російське суспільство відреагувало гостро, навіть активніше, ніж на закриття ІКЕА. Більше - дивіться далі.
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