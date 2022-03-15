россия планирует массовые вырубки украинских лесов и их продажу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с "соответствующим письмом" к российскому президенту Путину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", который адресован лично Путину", - говорится в сообщении.

Как пояснили в разведке, этот "документ" имеет целью получение разрешения на тотальную вырубку украинских лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".

В частности, планируются вырубки "любой интенсивности, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

"На сегодня без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида", - отмечено в сообщении.

В разведке напомнили, что последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации, когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.