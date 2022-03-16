Шість машин швидкої допомоги із Лондона перетинають український кордон [ Редактировать ]
У ці хвилини український кордон перетинають шість машин швидкої допомоги із Лондона.
Волонтери із нашої діаспори відправили автівки, забиті під зав'язку медикаментами та хірургічним приладдям. Ці швидкі поїдуть у міста, де найбільший потік поранених та хворих.
Як їх відправляли з британської столиці - бачила наша кореспондентка Світлана Чернецька.
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Допомагають уряди різних країн, організації та просто громадяни.
Ізраїльтяни збирають гроші, але офіційний Єрусалим, як і раніше, засуджує агресію лише на словах.
Добровольці, які ще нещодавно записували спогади ветеранів Другої Світової Війни, нині допомагають українській армії і забезпечують їх засобами захисту.
Активісти там так часто збирають демонстрації, що навіть розробили спеціальний додаток про мітинги.
На що можуть розраховувати люди і чим цей шлях відрізняється від офіційного біженства та отримання притулку?