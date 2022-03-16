Швидкі поїдуть у міста, де найбільший потік поранених та хворих.

У ці хвилини український кордон перетинають шість машин швидкої допомоги із Лондона.

Волонтери із нашої діаспори відправили автівки, забиті під зав'язку медикаментами та хірургічним приладдям. Ці швидкі поїдуть у міста, де найбільший потік поранених та хворих.

Як їх відправляли з британської столиці - бачила наша кореспондентка Світлана Чернецька.