В город Сарны попало три вражеских ракеты [ Редактировать ]
В среду вечером, 16 марта, стало известно, что в город Сарны (Ривненская область) попало три вражеских ракеты.
Об этом сообщает мэр Руслан Серпенинов.
По предварительной информации, без жертв.
Кроме того, известно о воздушной тревоге во многих областях: Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Житомирская, Киев и Киевская область, Кропивницкий, Днепропетровщина, Конотоп, Кривой Рог.
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