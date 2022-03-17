В Чернигове за сутки погибли 53 мирных жителя - ОГА [ Редактировать ]
За прошлые сутки, 16 марта, в Чернигове оккупанты убили 53 мирных жителя. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, враг продолжает системно обстреливать город.
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