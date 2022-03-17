Білий дім не підтримує надіслання до України миротворців НАТО [ Редактировать ]
Захистити небо. Держдеп США повідомив: працюють над тим, щоб надати Україні системи протиповітряного захисту. Преса навіть повідомляє: вже визначили європейські країни, які поділяться із Києвом. Водночас ідею надіслати в Україну миротворців НАТО - Білий дім не підтримує. Так само - дуже обережно висловлюється щодо перемов України та Росії, підозрюючи, що Кремль може готувати пастку чи навмисно створювати "ілюзію переговорів". Мій колега Дмитро Анопченко чув всі останні заяви й розповість про позицію Вашингтона із ключових питань.
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