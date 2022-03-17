Встреча Путина и Зеленского: в ОП сделали заявление [ Редактировать ]
Встреча президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским может пройти в ближайшие недели. Но только после согласования мирного договора.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк для wp.pl.
По его словам, на сегодня и российская, и украинская делегации остаются при своих позициях, а согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недели. За это время стороны должны приблизиться к мирному соглашению.
"Как только работа над договором будет завершена, мы приступим к организации встречи (Путина и Зеленского, - ред.). Это произойдет в ближайшие недели. Место для нас не имеет значения. Это может быть любое место, кроме России", - отметил Подоляк.
Он также отметил, что украинская сторона пока не акцентирует внимание на том, сможет ли Зеленский пожать руки Путину.
"После того, как основы мирного договора будут разработаны, мы рассмотрим соответствующую модель поведения на встрече президентов. Вопрос рукопожатия нас меньше всего беспокоит", - добавил он.
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