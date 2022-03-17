В Святошинском районе Киева из-за обстрелов начались пожары [ Редактировать ]
Фото: ГСЧС Украины
В результате российских обстрелов в Святошинском районе Киева начались пожары. Об этом сообщает ГСЧС.
По предварительной информации, два человека погибли.
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