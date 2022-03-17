Байден ужесточает риторику в отношении путина [ Редактировать ]
Джо Байден / Фото: Getty Images
Президент США Джо Байден ужесточает риторику в отношении президента россии владимира путина.
Вчера он назвал его "военным преступником", а сегодня уже - "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".
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