В Київській області з 17 до 18 березня вводиться комендантська година [ Редактировать ]
Фото: sobitie.com.ua
По всій Київській області з 17 до 18 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.
- Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).
- Поки українські збройні сили боронять нашу землю від загарбників, ми маємо виступати єдиним фронтом. Просимо поставитися до комендантської години відповідально.
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