Сотні тисяч українців повертаються з-за кордону боронити батьківщину [ Редактировать ]
Сотні тисяч українців повертаються з-за кордону боронити батьківщину. А разом із ними допомагати нам їдуть десятки тисяч іноземців. Що змушує їх - записуватися в добровольці? Чому люди з різних країн готові віддати свої життя - за Україну? Дмитро Анопченко розкаже про це - на прикладі лише однієї історії.
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