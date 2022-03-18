Чому люди з різних країн готові віддати свої життя - за Україну?

Сотні тисяч українців повертаються з-за кордону боронити батьківщину. А разом із ними допомагати нам їдуть десятки тисяч іноземців. Що змушує їх - записуватися в добровольці? Чому люди з різних країн готові віддати свої життя - за Україну? Дмитро Анопченко розкаже про це - на прикладі лише однієї історії.