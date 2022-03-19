"Поощряет россию к убийствам": Подоляк о заявлении министра обороны Германии [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участии НАТО в войне россии против Украины и создания бесполетной зоны.
По его мнению, такие слова поощряют россию к массовым убийствам.
"Немецкий министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет рф к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так не делайте провокационных заявлений", - отметил он.
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Переговоры Украины и россии по завершению войны могут продлиться несколько недель. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговорной делегации Михаил Подоляк