"Несколько недель или даже дольше": у Зеленского сообщили, сколько продлятся переговоры с россией

Переговоры Украины и россии по завершению войны могут продлиться несколько недель. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговорной делегации Михаил Подоляк