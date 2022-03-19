ВСУ сбили "Стингером" вражескую "Точку-У" [ Редактировать ]
Украинские военные сбили с ПЗРК вражескую "Точку-У". Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
Отмечается, что ракета была уничтожена возле Попасной Луганской области.
Оказывается, ракета легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер".
по теме
У п'ятницю, 18 березня, близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34
Станом на п'ятницю, 12 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні
В четверг, 17 марта, Генеральный штаб ВСУ публикует фото нового "трофея"
Станом на неділю, 13 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні.
В Генштабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен