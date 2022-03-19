График эвакуационных поездов на 20 марта [ Редактировать ]
"Укрзализныця" сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта. Об этом сообщает национальный перевозчик грузов и пассажиров в социальной сети Facebook.
В частности, в Киеве, Дарницкий вокзал:
- 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
В Харькове:
- 8: 00-Интерсити + Харьков-Львов;
- 11: 30 – №229/230 Харьков-Ужгород.
В Днепре:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
В Краматорске:
- 13:00 – №267/266 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №269/268 Краматорск – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется каждый день около 00:00 на сайте.
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