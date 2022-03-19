"Укрзализныця" сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта. Об этом сообщает национальный перевозчик грузов и пассажиров в социальной сети Facebook.

В частности, в Киеве, Дарницкий вокзал:

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

В Харькове:

8: 00-Интерсити + Харьков-Львов;

11: 30 – №229/230 Харьков-Ужгород.

В Днепре:

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

В Краматорске:

13:00 – №267/266 Краматорск – Львов;

16:00 – №269/268 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется каждый день около 00:00 на сайте.