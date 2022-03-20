С 21 марта сеть супермаркетов "Сільпо" закрывает 34 магазина в Киеве и области, а также в Житомирской и Черниговской областях. Причина - проблемы с логистикой.

В перечисленных областях и Киеве все еще продолжают работать 112 супермаркетов.

В Киеве временно прекратят работу 23 магазина "Сільпо".

Актуальный список работающих магазинов - по ссылке.