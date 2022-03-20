В Киеве закрываются 23 магазина "Сільпо" (список) [ Редактировать ]
С 21 марта сеть супермаркетов "Сільпо" закрывает 34 магазина в Киеве и области, а также в Житомирской и Черниговской областях. Причина - проблемы с логистикой.
В перечисленных областях и Киеве все еще продолжают работать 112 супермаркетов.
В Киеве временно прекратят работу 23 магазина "Сільпо".
Актуальный список работающих магазинов - по ссылке.
по теме
Во время очередной попытки наступления на Киев, российские оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия
В Киевской области обустраивает новый оборонный рубеж на подступах к украинской столице. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк
Отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей
российские военные заминировали рекомендованные пути от Босфора в Одессу и заявили, что это украинские мины. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко
Оккупанты частично добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень