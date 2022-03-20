В Украине запретили использовать видеорегистраторы [ Редактировать ]
По всей Украине запретили использование видеорегистраторов в автомобилях. Об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
Запрет на использование видеорегистраторов необходим для предотвращения разглашения информации врагу о позициях и перемещении украинской армии. Записывающие устройства в автомобилях запрещено использовать во всех регионах Украины.
Запрещена видеосъемка:
- дорог общего пользования;
- объектов общего назначения;
- объектов инфраструктуры;
- блокпостов и укреплений;
- расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.
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