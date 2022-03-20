По всей Украине запретили использование видеорегистраторов в автомобилях. Об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Запрет на использование видеорегистраторов необходим для предотвращения разглашения информации врагу о позициях и перемещении украинской армии. Записывающие устройства в автомобилях запрещено использовать во всех регионах Украины.

Запрещена видеосъемка: