Евросоюз готовит пятый пакет антироссийских санкций [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Евросоюз готовит пятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщают источники Reuters.
Отмечается, что обсуждается возможность введения эмбарго на российскую нефть.
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