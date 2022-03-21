С начала войны более трех миллионов украинцев были вынуждены выехать в Европу. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу - 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. рф разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?