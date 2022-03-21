В Киеве и области усиливают комендантский час [ Редактировать ]
Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
"Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта", - сказал он.
То есть – до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.
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