Украинские военные получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что в последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.

Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит - благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии. Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний.