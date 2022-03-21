ВСУ получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты - Резников [ Редактировать ]
Украинские военные получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что в последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.
Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит - благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии. Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний.
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