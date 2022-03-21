В Харькове 18 марта при попадании снаряда в многоэтажный дом погиб 96-летний узник фашистских концлагерей Борис Романченко. Об этом сообщил фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

Борис Романченко родился в селе Бондари под Сумами в 1926 году. В 1942 году нацисты угнали его в Германию. В 1943 году после попытки побега его отправили в Бухенвальд. Также он был узником концлагерей Миттельбау и Берген-Бельзен и работал на сборке ракет на полигоне Пенемюнде.

Борис Романченко на бывшему плацу концлагеря читает Бухенвальдскую клятву, 12 апреля 2015 года

В 2018 году власти Харькова называли Романченко одним из 16 узников нацистских лагерей, живущих в области. В течение многих лет Борис Романченко был вице-президентом от Украины в Международном комитете Бухенвальд-Дора.