Фото: жидкость для электронных сигарет влияет на работу клеток так же, как и обычный табак

Не можете отказаться от курения совсем - переходите на более безопасную альтернативу. Примерно так в упрощенном варианте выглядит смысл стратегии по снижению рисков и уменьшению вреда для здоровья курильщиков, к которой постепенно склоняется весь цивилизованный мир. Но исследования влияния электронных сигарет на организм продолжаются.

Как вейпинг влияет на гены

Жидкость для электронной сигареты образует пар, в котором содержатся такие же токсиканты и канцерогены, что и в дыме от обычных сигарет, однако в гораздо меньшем количестве. Этот и другие факты позволяют воспринимать вейпинг как меньшее зло по сравнению с традиционным курением. Но снижение вреда и последствий для организма не означает их полное отсутствие.

Одним из таких последствий является нарушение работы генов, связанных с обменом веществ в клетках легких. К такому выводу пришли американские медики - профессор Университета Южной Калифорнии Ахмад Бесаратиния и его коллеги. Для начала они собрали и сравнили образцы клеток легких и других тканей организма у 80 взрослых курильщиков и некурящих.

Исследователи фиксировали изменения в состоянии легких двух групп испытуемых: тех, кто перешел с обычного курения на вейпинг, и тех, кто использовал только электронные сигареты.

По результатам изучения клеток ученые пришли к выводу: и электронные, и традиционные сигареты одинаково негативно влияют на работу генов, связанных с функционированием митохондрий - органелл, в которых хранится запас энергии для клеток. Также были замечены сбои активности тех участков ДНК, которые отвечали за работу врожденного иммунитета и выработку молекул, связанных с воспалениями.

Такие выводы позволяют предположить, что вейпинг и курение одинаково негативно влияют на обмен веществ в клетках легких. Но наряду с этим ученые признают ограничение исследования с точки зрения его репрезентативности для населения в целом.

Почему вейпинг - не зло

Однако есть и другая сторона медали, которую стоит хотя бы рассмотреть. О пользе вейпинга для тех, кто не может бросить курить, заявили в своем докладе несколько авторитетных американских ученых. В их числе - доктор наук Дэвид Дж. К. Бальфур, доктор медицины Нил Л. Беновиц и ряд других экспертов. По их мнению, организации структуры здравоохранения, политики и СМИ США сосредоточились на негативных сторонах вейпинга для молодежи и некурящих людей, полностью игнорируя его пользу для курящих. Наглядно об этом свидетельствует цитата из доклада:

"Исследование новостных статей США об электронных сигаретах показало, что с 2015 по 2018 год в 70% статей упоминались риски вейпинга для молодежи, и только 37,3% отмечали потенциальную пользу для взрослых курильщиков".

Несмотря на то, что Национальные академии науки, инженерии и медицины пришли к выводу, что использование электронных сигарет, вероятно, гораздо менее опасно, чем курение, у людей уже сформировалось предвзятое отношение к вейпингу. Об этом свидетельствую данные общенационального опроса, проведенного в 2019 году. Почти половина опрошенных считает, что никотин в электронных сигаретах так же вреден или еще более вреден, чем в обычных. Только один человек из восьми считает вейпинг менее вредным, чем курение, у остальных нет мнения на этот счет.

Авторы призывают к более сбалансированному рассмотрению вейпинга в общественном здравоохранении, в средствах массовой информации и в политических кругах.