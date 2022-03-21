Польша полностью осознает все опасности со стороны рф. Правительство страны готовится к вероятной атаке государства-агрессора.

Однако государство считает, что, прежде всего, нужно помочь Украине. Об этом в эфире "24 канала" сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Есть опасения, что россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – подчеркнул Дещица.

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Он отметил, что в стране был принят закон об обороне, который укрепляет Вооруженные Силы Польши.

"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей", – сказал посол.

По его словам, россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет забрать западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

"Реальность - поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это - беспрецедентная помощь за последние несколько лет. российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", - добавил Дещица.