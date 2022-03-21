Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку силового разгона с применением митинга оружия против российских оккупантов жителей Херсона.

"Мы сегодня все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех... Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видеть свободных людей... Херсон, держись "Мы не забудем эти кадры из города... Как только мы сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", - заявил президент.

По словам Зеленского, все люди должны бороться за свободу, а не ждать.

"Великий народ великой Украины. Я обращаюсь ко всем в нашей стране и за рубежом, в городах и в селах, на свободе и временно под оккупацией, в Крыму, Донецке, Луганске, где так же должны бороться за свободу и не ждать", - сказал Зеленский.

Также он обратился ко всем украинцам, которые сейчас делают все, для спасения государства.

"Обращаюсь ко всем украинцам, делайте все для защиты нашего государства, для спасения нашего народа. Боритесь, воюйте и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Чтобы Украина жила и мы вместе с ней. Свободная и мирная", - добавил глава.