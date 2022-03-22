Угроза наступления из Беларуси остается очень высокой [ Редактировать ]
Угроза наступления из Беларуси остается очень высокой. На спутниковых снимках накопление наступательных вооружений зафиксировано в Гомельской области на границе с Украиной.
Напомним, что накануне в Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной.
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