Ломаченко отказался от боя с Камбососом, чтобы защищать Украину [ Редактировать ]
Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с австралийцев Джорджем Камбососом-младшим, запланированным на 5 июня в Мельбурне, чтобы остаться и защищать Украину. Об этом заявил промоутер Лу ДиБелла телеканалу ESPN.
Василий Ломаченко является членом Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны родной Одесской области. Несмотря на запрет выезда из Украины мужчин от 18 до 60 лет, исключение сделали для топ-атлетов, которые представляют страну на мировой арене.
Двукратный олимпийский чемпион решил остаться в Украине со своей семьей во время войны против России.
Напомним, что 34-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе (до 61,23 кг) по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.
На профессиональном ринге Лормачкенко одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел 2 поражения.
Напомним, что чемпион мира по боксу Александр Усик записался в тероборону Киевской области.
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