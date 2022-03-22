В Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет [ Редактировать ]
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. Так, во вторник, 2 марта, в районе бассейна Нептун сбили один из самолетов оккупанта.
Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.
В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город.
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