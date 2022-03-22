У США есть доказательства умышленного поражения россией гражданской инфраструктуры - CNN [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки имеют четкие доказательства того, что российские военные намеренно открывали огонь по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщает CNN.
Такие действия агрессора расцениваются как военное преступление.
По словам одного высокопоставленного американского оборонного ведомства, администрация президента США Джо Байдена также помогает предоставлять доказательства для расследований против россии в отношении ее военных преступлений.
Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины.
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