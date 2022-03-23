ВСУ удерживают оборону Чернигова и продвижение противника в направлении Киева - Генштаб [ Редактировать ]
Украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 6:00.
- На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.
- Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.
- На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин.
- На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.
- ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.
- Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.
- За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага - 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет.
- На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется.
- По имеющейся информации, по территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
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