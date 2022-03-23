В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну (видео) [ Редактировать ]
В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.
На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов обвалился. Эту информацию "Суспільному" подтвердил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
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