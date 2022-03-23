В Беларуси отрицают, что собираются напасть на Украину [ Редактировать ]
В Беларуси снова отрицают, что собираются наступать на Украину. Об отсутствии планов напасть на Украину заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович:
Сегодня Вооруженные Силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать.
Напомним, что в Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной.
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