"Россия 24 февраля перечеркнула значение слова диалог" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия своим полномасштабным вторжением в Украину, которое произошло 24 февраля, перечеркнула значение слова "диалог". Об этом говорится в обращении Зеленского к парламенту Франции.
По его словам, теперь правды необходимо добиваться на поле боя.
Зеленский заявил, что когда переговоры в нормандском формате, в которой одной из сторон была россия, давали результат, была надежда, что диалог с Кремлем поможет урегулировать конфликт.
В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто пытался затягивать процесс, кто хотел все сорвать, но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат - это было как глоток свежего воздуха, как надежда на то, что разговор с рф может помочь, что руководство россии можно убедить словами, чтобы Москва выбрала мир.
Президент подчеркнул, что 24 февраля россия перечеркнула все усилия, которые были достигнуты в рамках "Нормандии".
Но наступило 24 февраля - день, который перечеркнули все усилия. Всех нас. Перечеркнул значение слова диалог, все было разбомблено русскими войсками. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя.
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