Пенсионер сжег вражеский "Град", бросив в него коктейль Молотова (видео) [ Редактировать ]
В Баштанке Николаевской области пожилой мужчина бросил коктейль Молотова в "Град" оккупантов.
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов, видео опубликовано на Телеграм-канале.
"В Баштанке на Николаевщине 78-летний мужчина с помощью коктейля Молотова сжег "Град" оккупантов", – сказано в сообщении.
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