В Николаеве женщина передавала спецслужбам россии информацию о воинских частях ВСУ [ Редактировать ]
В Николаеве местная жительница передавала российским оккупантам сведения военного, политического и социально-экономического характера.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В частности, женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Сообщается, что женщина еще в начале 2020 года вступила в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления Генерального штаба ВС рф, с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
Также с июля 2021 года по январь 2022 года она собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы рф информацию о расположении воинских частей ВСУ в Николаеве и области.
К тому же она передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в города Очаков.
Кроме того, женщина направляла сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на российскую, смогут возглавить регион, и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку российской власти.
Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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