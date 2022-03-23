В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету оккупантов [ Редактировать ]
В Николаевской области украинским военным удалось сбить еще одну ракету российских оккупантов.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить российскую крылатую ракету.
Сообщается, что вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. На видео видно, что ракета упала в поле и рассыпалась.
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