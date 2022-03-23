В ООН оценили возможность миротворческой миссии в Украине [ Редактировать ]
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отреагировал на инициативы по введению миротворцев для прекращения войны рф против Украины.
Дюжаррик объяснил, что создание миротворческой миссии для Украины возможно только по решению Совбеза ООН. К тому же перед этим должен установиться фактический мир, который эта миссия поддерживала бы.
"Очевидно, что для создания любой миротворческой миссии нужно одобрение соответствующего мандата Советом Безопасности ООН. Также для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать", - заявил представитель генсека организации.
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